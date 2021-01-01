بسبب كورونا.. تايلاند تُمدد إغلاق المدارس في بانكوك

ذكر بيان لإدارة مدينة بانكوك اليوم الجمعة أنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في العاصمة حتى 17 يناير لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت السلطات قد أمرت في

وقت سابق بإغلاق تلك الأماكن من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير بعد تسجيل قفزة في حالات الإصابة المحلية بكوفيد -19.

ومن بين الأماكن الرئيسية التي أمرت السلطات بإغلاقها

الحانات والأماكن الرياضية وقاعات الطعام اعتبارًا من الثاني من يناير بعد موجات العدوى الجديدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.