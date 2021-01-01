وفاة رائد مسرح الصم بالسودان الفنان عبدالحكيم الطاهر بكورونا

غيب الموت الممثل والمخرج السوداني الفنان عبد الحكيم الطاهر، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
من رواد المسرح والدراما التلفزيونية في السودان.
ونعى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، الفنان عبد الحكيم الطاهر، الذي يُعد رائد فكرة مسرح الصم في السودان، وواحدا
في الفنون من جامعة القاهرة عام 2000، والدكتوراه من جامعة السودان عام 2008.
وبدأ الطاهر حياته عاملا بمصنع النسيج السوداني، وتخرج في معهد الموسيقى والمسرح بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام 1982، ونال درجة الماجستير
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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