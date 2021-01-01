أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، المعنية بإحصاء الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تسجيل أكثر من 227 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.
إصابة بـ"كوفيد-19".
ووفقًا للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 227 ألفا و315 حالة
وأكدت جامعة هوبكنز أنه منذ انتشار العدوى في الولايات المتحدة، تم تسجيل 19.9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 345 ألف حالة وفاة.
الولايات المتحدة؛ إذ بلغت أكثر من 249 ألف أصابة.
وسجلت جامعة هوبكنز، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، حدًا أقصى للإصابات اليومية في
كما أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، (سي دي سي)، أنه تم تأكيد أكثر من 400 ألف حالة إصابة بـ(كوفيد-19) يوميًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تُسجل أكثر من 227 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.