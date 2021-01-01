الملك سلمان يتلقى رسالة من أمير الكويت

وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلاله استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
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