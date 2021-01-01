خبير صيني: لا داعي للذعر بشأن سلالات كورونا المتحورة

سيف اليزيد - دعا مسؤول صيني بارز في مكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، إلى عدم الخوف من سلالات فيروس كورونا المتحورة التي اكتشفت مؤخرا.

وقال شو وينبو، المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للتفزيون الرسمي «ليس هناك ما يدعو للذعر» من هذه السلالات المتحورة.

وقال شو إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر على مفعول لقاح أجازته الصين أمس الخميس للاستخدام العام.

ومنحت الصين ترخيصاً للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة «سينوفارم»، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا، لشخص قادم من الخارج.

وأضاف الخبير الصيني في مجال مكافحة الأمراض والوقاية منها «السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة... لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض».

وقال إنه لم يتم رصد أي تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.

وتشمل السلالة، التي سماها العلماء البريطانيون «في.يو.آي-202012/01»، تحوراً وراثياً في البروتين، وهو ما يمكن أن يؤدي نظرياً إلى انتشار أسهل لمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس.