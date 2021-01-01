الفلبين تمنع دخول القادمين من أميركا بسبب سلالة كورونا المتحورة

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قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستمنع دخول المسافرين الأجانب القادمين إليها من الولايات المتحدة اعتباراً من الثالث من يناير الجاري.

يأتي القرار إثر اكتشاف السلالة الجديدة الأكثر انتشاراً من فيروس كورونا في فلوريدا.

وقال المتحدث هاري روكيه، في بيان، إن حظر السفر، الذي يمتد حتى 15 يناير، يشمل أولئك الذين زاروا الولايات المتحدة خلال 14 يوما قبل وصولهم إلى الفلبين.

ويوسع الإجراء قيود السفر التي أعلنتها مانيلا يوم الثلاثاء والتي شملت في البداية القادمين من 19 دولة ومنطقة ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 29 ديسمبر.

وفرضت العديد من الدول حظرا على الرحلات مع بريطانيا وجنوب أفريقيا بعد ظهور سلالتين متحورتين من الفيروس يعتقد أنهما أسرع انتشارا من السلالة الأولى من الفيروس.