استمرار تراجع إصابات ووفيات كورونا في السعودية

سيف اليزيد - استمر، اليوم الجمعة، في السعودية تراجع الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19.

ولم ترصد المملكة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية سوى 137 إصابة، مقابل 140 حالة أحصيت يوم أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 362 ألفاً و878 حالة مؤكدة.

وسجل السلطات الصحية 228 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 354 ألفاً و81 حالة (أي ما يمثل 98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6230 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2567 حالة، منها 362 حالة حرجة.



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