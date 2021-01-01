النرويج ترفع الحظر عن الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة وخدمات الرعاية في النرويج أنها سترفع حظرا مفروضا على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من يوم غد السبت الثاني يناير الجاري.

وأضاف الوزارة، في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للحكومة، أن رفع الحظر سيبدأ عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا.

وسوف تستمر القواعد الخاصة بشأن الحجر الصحي وخضوع الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة للفحص.

وأوقفت النرويج الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة في 21 ديسمبر الماضي، للحد من انتشار النوع المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا والذي يعتبر أسرع انتشارا من السلالة الأولى من الفيروس.

كما طبقت النرويج، من حينها، قواعد أكثر صرامة على كل الوافدين.

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