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آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 5:35 مساءً
علم ليبيا
اعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، ان الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.
جاء ذلك في تهنئته إلى الشعب الليبي اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأضاف ساباديل أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في “سعيهم لتحقيق السلام والكرامة”.
ولفت إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به، وذلك بحسب RT.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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