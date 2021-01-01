بعد إقاف كافاني بسبب كلمات العنصرية.. مانشستر يونايتد يستقبل أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد ضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ويدخل يونايتد مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر مع مبارة ناقصة.

في المقابل، فريق أستون فيلا المبارة في المركز الخامس برصيد 26 نقطة وعينه على الاستثمار في تسجيل نتائجه الرائعة التي يحققها الفريق في المباريات السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق اليونايتد سيفتقد في موقعة اليوم مهاجم الفريق المميز إدينسون كافاني بعدما تقرر إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة 3 مباريات وفرض غرامة مالية 100 ألف إسترليني، بسبب استخدامه كلمات عنصرية في أحد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.