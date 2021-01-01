تعاقد المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي لتمارة، صباح اليوم الجمعة، مع المدرب سعيد صديقي خلفا للمدرب محمد بنمسعود.

ويحتل وداد تمارة الصف ما قبل الأخير بما مجموعه 3نقاط حصدها خلال 5 مباريات.

وفشل وداد تمارة في تحقيق الفوز خلال مباريات الموسم الجاري، بعد التعادل في 3 مباريات، في وقت مني فيه بالهزيمة في مبارتين.

كانت هذه تفاصيل خبر وداد تمارة “يتعاقد” مع الصديقي خلفا لبنمسعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.