شكرا لقرائتكم خبر عن 83.6 مليون إصابة بكورونا و1.82 مليون وفاة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 83 مليونا و561 ألفا و 262 حالة، حتى الساعة 1308 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليون و 820 ألفا و669 حالة.

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