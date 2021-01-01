شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال أول ضحايا الانهيار الأرضي بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس عمليات الشرطة في النرويج روي ألكفيست في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في اليوم الثالث من جهود الإنقاذ في بلدة "أسك" الصغيرة. عن انتشال أول جثمان بعد الانهيار الأرضي الذي ضرب جنوب البلاد.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، لا يزالون في عداد المفقودين بعد يومين من انهيار أرضي كبير ضرب بلدة أسك الصغيرة في جنوب البلاد، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الجمعة.

وكانت عملية الإنقاذ قد نفذت من قبل باستخدام طائرات بدون طيار ومروحيات منذ أن ضرب الانهيار الأرضى بلدة أسك التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 الآف نسمة وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال العاصمة أوسلو في وقت مبكر من صباح الأربعاء.