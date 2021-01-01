شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا توسع فترة حظر التجول في 15 منطقة والان نبدء بالتفاصيل
وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة لمحطة (تي.إف1) التلفزيونية "نتخذ قرارا فيما يتعلق بخمسة عشر منطقة. سنقيم خلال أسبوع أثر توسيع حظر التجول في تلك المناطق على انتشار الفيروس في باقي البلاد".
وأضاف "إذا تدهور الموقف أكثر في بعض المناطق، سنتخذ القرارات اللازمة. الإجراءات تدريجية ومن الممكن بالطبع، من حيث المبدأ، أن تصل إلى حد العزل العام".
وفرضت فرنسا العزل العام مرتين بالفعل، قبل أن يتم تخفيف الإجراءات في منتصف ديسمبر.
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