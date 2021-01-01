شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لا داعي للخوف من "كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل
ومنحت الصين ترخيصا للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة سينوفارم التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا، لشخص قادم من الخارج.
وقال شو وينبو المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للتفزيون الرسمي "ليس هناك ما يدعو للذعر".
وأضاف "السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة ... لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض".
وقال إنه لم يتم رصد أي تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.
وتشمل السلالة التي سماها العلماء البريطانيون "في.يو.آي-202012/01" تحورا وراثيا في البروتين، وهو ما يمكن أن يؤدي نظريا إلى انتشار أسهل لكوفيد-19.
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