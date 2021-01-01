وزير خارجية اليمن: سنعيد فتح مطار عدن بأسرع وقت والتحقيقات تشير لتورط الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الحكومة اليمنية، الجمعة، عزمها على مواجهة كل التحديات، والعمل على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في تدوينة عبر "تويتر"، إن "التحقيقات الأولية والدلائل المادية تؤكد أن مليشيا الحوثي هي الجهة المتورطة بالهجوم على مطار عدن".



وكان بن مبارك دعا، في تصريحات سابقة، الأمم المتحدة، إلى التحقيق في الهجوم على مطار عدن، وإرسال خبراء لمساعدة لجنة التحقيق المكلفة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في التحقيقات خلف الهجوم الصاروخي الوحشي.

وأكد بقاء أعضاء حكومة الكفاءات الجديدة في مدينة عدن أيا كانت العواقب.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك أدلة تؤكد تورط مليشيا الحوثي في الهجوم على مطار عدن الأربعاء والذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وطالب الوزير اليمني في الحكومة الجديدة جميع الأطراف العمل معا للوقوف في وجه المشروع الإيراني في بلادنا.

وقوبل هجوم مطار عدن الدولي، الأربعاء، الذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة بتنديد أممي ودولي وإقليمي واسع.