القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الحكومة اليمنية، الجمعة، عزمها على مواجهة كل التحديات، والعمل على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في تدوينة عبر "تويتر"، إن "التحقيقات الأولية والدلائل المادية تؤكد أن مليشيا الحوثي هي الجهة المتورطة بالهجوم على مطار عدن".
وكان بن مبارك دعا، في تصريحات سابقة، الأمم المتحدة، إلى التحقيق في الهجوم على مطار عدن، وإرسال خبراء لمساعدة لجنة التحقيق المكلفة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في التحقيقات خلف الهجوم الصاروخي الوحشي.
وأكد بقاء أعضاء حكومة الكفاءات الجديدة في مدينة عدن أيا كانت العواقب.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك أدلة تؤكد تورط مليشيا الحوثي في الهجوم على مطار عدن الأربعاء والذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.
وطالب الوزير اليمني في الحكومة الجديدة جميع الأطراف العمل معا للوقوف في وجه المشروع الإيراني في بلادنا.
وقوبل هجوم مطار عدن الدولي، الأربعاء، الذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة بتنديد أممي ودولي وإقليمي واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليمن: سنعيد فتح مطار عدن بأسرع وقت والتحقيقات تشير لتورط الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.