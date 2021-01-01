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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى مصرية تكشف عن حقيقة إجهاض طليقة "السويركي" (بيان رسمي) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 يناير 2021
الخليج 365 - متابعات
تنوه مستشفي السلام بالمهندسين بمحافظة الجيزة المصرية، بأن الخبر المنشور على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، ويتضمن إجراء عملية إجهاض للسيدة "ش.ع" طليقة سيد السويركي، بالمستشفي بمعرفة الدكتورة "ل.س"، عار تمامًا عن الصحة.
وأكد المستشفي في بيان لها، أن السيدة المذكورة لم تحضر إلي المستشفي من الأساس، ولم توقع عليها أي كشف من أي نوع كان، ولم تتلق أي علاجا، ولم تجر لها أي عمليات بالمستشفي.
وأوضحت المستشفى، أن الدكتورة المذكورة، لم تكن من أطباء مستشفى السلام بالمهندسين أو العاملين بها يوما من الأيام منذ افتتاحها حتى الآن.
وتهيب المستشفى بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما ينشر من أخبار والتأكد من صحتها من مصادر موثوق منها قبل النشر.
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