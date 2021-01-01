شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط إسرائيلي يحذّر من هجوم لـ«حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر ضابط في قيادة الجبهة الشمالية في ​الجيش الإسرائيلي​، من احتمال أن ينفذ «​حزب الله​» اللبناني هجوماً في ​المستقبل​ القريب، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيرد بشدة غير مسبوقة على حادثة من هذا النوع بخلاف عدم إطلاق النار على خلية لـ«حزب الله» اجتازت الحدود في شهر يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليوم (الجمعة) عن الضابط قوله: إن الحدود الشمالية تقترب من حادثة تصعيدية، ولم يستبعد حدوث أيام قتالية. وقال «أنا مقتنع أنه سيحدث في المنطقة حادثة ستكون أكثر قوة من حادثة مزارع شبعا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات في الأرواح وهذا يتطلب منا أن نكون جاهزين، خصوصاً أن احتمال اندلاع أحداث يرتفع».