شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط إسرائيلي يحذّر من هجوم لـ«حزب الله» والان مع التفاصيل
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليوم (الجمعة) عن الضابط قوله: إن الحدود الشمالية تقترب من حادثة تصعيدية، ولم يستبعد حدوث أيام قتالية. وقال «أنا مقتنع أنه سيحدث في المنطقة حادثة ستكون أكثر قوة من حادثة مزارع شبعا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات في الأرواح وهذا يتطلب منا أن نكون جاهزين، خصوصاً أن احتمال اندلاع أحداث يرتفع».
كانت هذه تفاصيل خبر ضابط إسرائيلي يحذّر من هجوم لـ«حزب الله» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.