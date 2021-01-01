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ضابط إسرائيلي يحذّر من هجوم لـ«حزب الله»

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جدة - خالد شويل - حذر ضابط في قيادة الجبهة الشمالية في ​الجيش الإسرائيلي​، من احتمال أن ينفذ «​حزب الله​» اللبناني هجوماً في ​المستقبل​ القريب، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيرد بشدة غير مسبوقة على حادثة من هذا النوع بخلاف عدم إطلاق النار على خلية لـ«حزب الله» اجتازت الحدود في شهر يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليوم (الجمعة) عن الضابط قوله: إن الحدود الشمالية تقترب من حادثة تصعيدية، ولم يستبعد حدوث أيام قتالية. وقال «أنا مقتنع أنه سيحدث في المنطقة حادثة ستكون أكثر قوة من حادثة مزارع شبعا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات في الأرواح وهذا يتطلب منا أن نكون جاهزين، خصوصاً أن احتمال اندلاع أحداث يرتفع».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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