شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح يودي بحياة 25 شخصاً في الكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

قتل عناصر من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة ما لا يقل عن 25 مدنياً في بيني، وهي منطقة تشهد اضطرابات في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينشط هؤلاء المسلحون في مجموعات صغيرة متحركة، ما يضعف جهوزية الجيش الكونغولي.

وقال دونات كيبوانا المسؤول عن إقليم بيني لفرانس برس، الخميس: رصدنا مرور عناصر من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وأثناء ملاحقتهم عثر الجيش على 25 جثة، على الأقل، لمدنيين في حقولهم ليلة رأس السنة. وأفادت مصادر محلية أخرى بأن حصيلة القتلى «لا تقل عن ثلاثين». من جانبه، أوضح برافو موهيندو فوكولو رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في تينجوي، موقع المذبحة الواقعة على مسافة ثمانية كيلومترات من وسط إرينجيتي: «ذهب الناس إلى حقولهم للاحتفال برأس السنة الجديدة، وقتلهم المسلحون واحداً تلو آخر. وبلغ عدد القتلى ثلاثين على الأقل».

وأضاف: «أبلغنا قواتنا بمرور أفراد من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة من الشرق نحو شمال شرق إرينجيتي. لكنهم لم يتحركوا على الفور». ومجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة تضم متمردين مسلمين أوغنديين تمركزوا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1995. ولم يهاجم هؤلاء أوغندا المجاورة منذ سنوات، وهم يعيشون على التجارة في داخل الغابة الكثيفة حول بيني.