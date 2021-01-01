شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كبير لأبها وصعب للفتح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق فريق أبها فوزاً كبيراً على مستضيفه العين 4-2، ليصعد إلى المركز التاسع في الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما جمع 14 نقطة من 11 جولة.

وسجل لأبها المتألق كارلوس ستراندبيرج (هاتريك)، ورياض شراحيلي، وللعين الذي احتل المركز الخامس عشر بـ10 نقاط، اللاعبان خوانبي أنور، وجيان تهرات بالخطأ في مرماه.

وسطر الفتح ـ على الرغم من ظروفه الصعبة بخوضه المباراة منقوصاً بسبب الإصابات والإيقافات ـ فوزاً صعباً على ضمك 2-1 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وسجل للفتح المغربي مراد باتنا من ركلة جزاء وميتشل تيفريدي، ولضمك منصور حمزي.

ورفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ضمك في المركز الأخير عند 8 نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز كبير لأبها وصعب للفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.