«سي إن إن» تختار دبي بين الوجهات التي ينصح بزيارتها في 2021

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حلّت مدينة دبي في قائمة أعدتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية لأبرز 21 وجهة عالمية تشجع على زيارتها في عام 2021. وقالت «سي إن إن» إنه على الرغم من محاذير السفر المتبعة على نطاق واسع، إلا أن الرحلة إلى دبي هي رهان أكثر أماناً من معظم الرحلات. وتستقبل دبي التي تعد أيقونة دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الحالي جميع المسافرين من جميع أنحاء العالم تقريباً. ومع اتباع الإمارة لإجراءات الفحوص وبروتوكولات السلامة الشاملة، يمكن للسائح الاستمتاع براحة بال أثناء وجوده هناك.

وتقدم شركة طيران الإمارات، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تغطية مجانية للمصاريف الصحية المتعلقة بـ«كوفيد-19»، بما فيها تكاليف الحجر الصحي. بينما يغطي منتجع «أتلانتس» الفاخر اختبارات كورونا، حيث تكون هذه الفحوص مجانية بالنسبة للحجوزات الدولية لمدة خمس ليالٍ، أو أكثر. ومن المقرر أيضاً أن يفتتح فندق «ذا رويال» الشقيق الذي تبلغ كلفته مليار دولار، أبوابه خلال العام الجديد.

وتمت إعادة جدول موعد معرض إكسبو 2020 دبي الذي طال انتظاره ليصبح من الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول، 2021 إلى مارس/ آذار 2022، ويعد هذا الحدث الضخم، أول إكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط.

وضمت قائمة الوجهات الأخرى القارة القطبية الجنوبية ومصر وكندا وفرنسا وغانا واليونان.

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