شكرا لقرائتكم خبر عن «يا سلام يا دبي».. عمل فني يحتفي بالمكانة العالمية للإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاء بمكانة دبي العالمية، والإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الماضية، ومع استقبال العام الجديد، وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عملاً فنياً في أول أيام 2021.

وتأتي أغنية «يا سلام يا دبي» كثمرة تعاون وشراكة بين «دبي للسياحة» ومجموعة MBC، ويجمع العمل اثنين من أشهر الفنانين هما النجم راشد الماجد، والمنتج الموسيقي السويدي العالمي من أصول مغربية RedOne، وهو حائز جائزة «جرامي» مرات عدة وكانت إبداعاته سبباً لنجاح الكثير من الفنانات والفنانين العالميين مثل ليدي جاجا، وجينيفر لوبيز، وأنريكي إيجلاسياس، ونيكي ميناج وغيرهم.

وتحتفي الأغنية، التي تم بثها على قناة «يوتيوب» الرسمية لـ «Visit Dubai» و لـ«MBC Group» لتصل إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم، بمسيرة دبي المتواصلة من الازدهار والتطور. وتدمج بين أغنيتين شهيرتين لراشد الماجد، وهما «دبي كوكب آخر» من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي التي صدرت خلال الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، و«دبي دانة الدنيا» من كلمات عارف الخاجة، وألحان خالد ناصر التي صدرت خلال الدورة الأولى من المهرجان عام 1996. ويأتي العمل الجديد بروح جديدة وعصرية تحمل رؤية وتوقيع RedOne.

وتعكس كلمات الأغنية التاريخ العريق للإمارة والتطور الكبير الذي شهدته على مر السنوات لتحقق مكانتها الحالية كمدينة عالمية الطابع ومركزاً متطوراً للمال والأعمال ووجهة سياحية رائدة يقصدها الزوار من كافة أنحاء العالم، لاسيما أنها تحتضن ما يزيد على 200 جنسية من مختلف الجنسيات والثقافات، ما يجعلها منارة للتسامح والتعايش ووجهة فريدة بشمسها الساطعة وشواطئها الخلابة ومرافقها السياحية رفيعة التميز، وتجارب التسوق المميزة التي تقدمها.

وشارك كل من RedOne وPat Devine في وضع كلمات باللغة الإنجليزية تتخلل الأغنية الجديدة لتخاطب جميع الأذواق والأعمار والثقافات، وتعبّر عن التنوّع الفريد لدبي، وتجسّد طبيعتها العالمية، حيث سيجد فيها الجمهور العالمي ما يحبه بفضل اللمسات التي أضافها RedOne.

ويعكس الفيديو كليب الذي أخرجه ديفيد زعنّي تنوع وغنى الإمارة بطريقة مميزة، ويسلّط الضوء على أهمية دبي ومكانتها كمركز رئيسي في المنطقة للأنشطة السياحية والترفيهية. ويشارك في الفيديو كليب عدد من المشاهير، إلى جانب مجموعة من المؤدين والممثلين. وتظهر في الفيديو أهم معالم دبي المميزة، مثل جميرا النسيم، ومدينة جميرا، ومنطقة دبي التاريخية، وقناة دبي المائية، وكوكا كولا أرينا، ودبي ميراكل جاردن، ومسرح دبي للفنون الرقمية، ولامير، ومطعم سي لا في، والجداف والواجهة البحرية، وبراس مونكي في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وميناء خور دبي.

تجارب استثنائية

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تجسد أغنية «يا سلام يا دبي» التطور الكبير الذي شهدته إمارة دبي على مدار السنوات الماضية، لتصبح إحدى أهم الوجهات على مستوى العالم. ونجحت الإمارة خلال فترة قياسية من مواكبة اتجاهات سوق السفر العالمي، وحرصت على تطوير قطاع الضيافة باستمرار لتحقق العديد من الإنجازات بفضل مبادراتها، ومقوماتها السياحية، ومعالمها المميزة، وما تقدمه من تجارب استثنائية لزوارها، علاوة على استضافة الفعاليات الناجحة التي تلبي مختلف الأذواق وتجذب الجمهور سواء من داخل الدولة أو خارجها. كما تواصل دبي جهودها للترحيب بزوارها بفضل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، والإدارة المتميزة لجائحة «كوفيد- 19» من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة ورفاهية سكان وزوار المدينة، وهو ما يأتي دائماً في مقدمة أولوياتها. وترحب الإمارة بضيوفها من كافة أنحاء العالم خلال العام الجديد وسط أجواء آمنة».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات والمهرجانات العالمية، ولعب مهرجان دبي للتسوّق، الفعالية السنوية الأبرز من بين أكثر من 15 مهرجاناً وفعالية تسويقية تنظمها دبي، دوراً رئيسياً في تعزيز هذه الصورة والمكانة. وخلال مسيرة المهرجان على مدار 26 دورة، حافظنا على التزامنا بتقديم أفضل العروض والأنشطة والتجارب للزوار والمقيمين، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل وجهات الترفيه والتسوّق على مستوى العالم. وتأتي أغنية يا سلام يا دبي للاحتفال بماضي وحاضر ومستقبل المدينة؛ حيث يسعدنا إطلاق أغنية تعكس كافة المقومات الشهيرة للإمارة، مع الاحتفال بالعام الجديد وبالتزامن مع أبرز فعاليات التجزئة والترفيه في دبي».

وقال راشد الماجد: «يسعدني ويشرفني أن أكون جزءاً من مسيرة نجاح مهرجان دبي للتسوق منذ بدايته قبل 26 عاماً؛ حيث كانت البداية مع أغنية دبي دانة الدنيا في عام 1996 ثم أغنية دبي كوكب آخر في العام الماضي. وأعود بعمل فني جديد للاحتفاء بدبي، هذه المدينة الساحرة التي أصبحت مقصداً للزوار من مختلف أنحاء العالم. ويعكس التعاون مع الفنان العالمي RedOne للخروج بهذا العمل الرائع، التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي وقدرتها على التقريب بين البشر من مختلف أنحاء العالم، وهذا هو سر النجاح والإنجازات المستمرة التي تحققها المدينة».

وقال RedOne: «إني سعيد بالتعاون مع دبي للسياحة لتقديم هذه الأغنية الجديدة التي تجمع بين أغنيتين سابقتين هما دبي دانة الدنيا، ودبي كوكب آخر للفنان المميز راشد الماجد، كما أنني أتطلع أن يحظى هذا العمل الفني المتميز بإعجاب الجمهور في كل مكان».