شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تشهد احتفالات استثنائية بمناسبة رأس السنة الجديدة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت القرية العالمية احتفالات استثنائية بمناسبة رأس السنة الجديدة 2021 واستضافت الوجهة ضيوفها خلال الليلة الأخيرة من عام 2020 مع باقة من البرامج الترفيهية التي نالت تقدير الجميع وتركت معهم أروع الذكريات بما يرسّخ مكانتها الأولى بين الوجهات الترفيهية العائلية للاحتفال بهذه المناسبة العالمية.

وتماشياً مع تقاليد القرية العالمية بالاحتفال مع البلدان والثقافات من جميع أنحاء العالم استمرت الوجهة العائلية بالعدّ التنازلي حتى منتصف الليل لإطلاق عروض الألعاب النارية بالتزامن مع انتصاف الليل في سبع دول حول العالم ومع انتصاف الليل معلناً بداية العام الجديد رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلق عرض الألعاب النارية الأروع على أنغام أغنية القرية العالمية «حلوة الحياة Together» وكانت الأغنية التي تم إطلاقها في وقت سابق من عام 2020 من العناصر المثالية لاستقبال العام الجديد بصوت النجمة أحلام والنجم العالمي ريدوان حول التعايش وما يمكن تحقيقه عندما يتعاون الناس في ما بينهم لتحقيق أحلامهم. ولم ينته الاحتفال عند منتصف الليل حيث انطلق آخر عرض للألعاب النارية في الإمارات العربية المتحدة فوق القرية العالمية عند الساعة الواحدة صباحاً بالتزامن مع دخول السنة الجديدة في العاصمة الروسية موسكو.

وفي نهاية الأمسية، شهد الضيوف والموظفون عرضاً استثنائياً مؤثراً عند بحيرة القرية العالمية لمشاهدة عرض ناري يتزامن مع عرض النافورة تكريماً لأبطال الخطوط الأمامية الذين بذلوا جهودهم المتكاملة عام 2020 للحفاظ على سلامتنا وبعد عرض «تحية للأبطال» شهدت القرية العالمية موجة من التصفيق الحار تقديراً للأطباء والممرضات والمسعفين وموظفي الفحص والرعاية وطواقم عمليات التنظيف والشرطة وخدمات الإسعاف والدفاع المدني وجميع جنود وأبطال خط الدفاع الأول الذين قدموا رعاية مجتمعاتهم على سلامتهم في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي.

وتمكّنت القرية العالمية خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة من تحقيق رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية مع أكبر شاشة عرض تحت الماء بتقنية «LED» حيث تبلغ مساحتها 5013.394 متراً مربعاً، مع 223000 بكسل وشهد الضيوف العد التنازلي للعام الجديد «توقيت الإمارات العربية المتحدة» في ليلة رأس السنة الجديدة عبر الشاشة التي تستعرض مقاطع الفيديو والصور إضافة إلى عرض نافورة المياه الراقصة والنار كما تمكنوا من الاستمتاع بركوب العبرة وإلقاء نظرة عن كثب على الشاشة الضخمة ويعتبر هذا الرقم القياسي التاسع لهذا الموسم حيث تقترب الوجهة من هدفها الطموح لتحطيم 25 رقماً قياسياً وذلك في إطار احتفالاتها بذكرى اليوبيل الفضي.