تداول نشطاء على مواقع لتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر ردة فعل القوات الخاصة السعودية لحظة الهجوم الذي استهدف الوفد الحكومي الجديد في اليمن.
وأعاد الأمير سطام بن خالد نشر مقطع الفيديو على صفحته بـ"تويتر"، وقال: "ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل احترافي وردة فعل سريعة لاحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ما شاء لله".
كانت هذه تفاصيل خبر العملية استغرقت 4 دقائق .. ردة فعل «القوات الخاصة السعودية» لحظة هجوم عدن تبهر جمهور السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.