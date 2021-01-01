عرض جنكيز أحمدوف مدير شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في غروزني، لقطات قال إنها للحظة الهجوم الذي نفذه مسلحان على عناصر شرطة في العاصمة الشيشانية.
وصورت كاميرات المراقبة، كيف قام أحد المهاجمين بطعن عنصر الشرطة بسكين، ثم هجم على شرطي آخر.
في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر من يوم 28 ديسمبر، هاجم إرهابيان بالسكاكين، عناصر دورية للشرطة في غروزني، وحاولا الاستيلاء على أسلحتهما. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخر بجروح. وتم القضاء على الإرهابيين.
من جانبه قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن المهاجمين شقيقان، حسن وحسين وهما من مواليد إنغوشيا. وفي عام 2012، انتقلا إلى الشيشان وعملا في مخبز. وفتحت لجنة التحقيق، قضية جنائية بشأن التعدي على حياة رجال الشرطة.
ويوم أمس، أفادت وكالة "رويترز"، بأن "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة الهجوم المسلح على الشرطة في الشيشان .. الرئيس رمضان قديروف: المهاجمين شقيقان «حسن وحسين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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