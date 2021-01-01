إصابة 3 أشخاص في عملية طعن بوسط لندن ليلة رأس السنة والشرطة تعتقل إمرأة





أصيب ثلاثة أشخاص في عملية طعن بوسط العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

واستجابت خدمة الإسعاف في لندن لتقارير واردة بوقوع الحادث في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما ذكر متحدث باسم خدمة الإسعاف لوكالة الأنباء الألمانية.

واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف في موقع الحادث، وأعلنت شرطة وستمنستر منح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال امرأة يشتبه بصلتها بالحادث.