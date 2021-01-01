تبعات الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي!

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"الخليج 365" من لندن: تنتهي في الساعة 11 ليل الخميس – الجمعة الفترة الانتقالية لـ(بريكست) بعد الاتفاق على صفقة تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث جرى التصديق على الصفقة يوم الأربعاء رسميا.

وحسب تقرير لموقع قناة (سكاي نيوز) فإن تغييرات كثيرة ستجري على وقع الصفقة، اعتبارا من الأول من يناير 2021 حيث تكتمل تفاصيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

ومن التغييرات التي ستطرأ، زيارة الاتحاد الأوروبي بالنسبة للرعايا البريطانيين، حيث حذرت الحكومة من أن السفر إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين سيتغير اعتبارًا من 1 يناير.

جوازات السفر

وتم حث أولئك الذين يخططون للرحلات في عام 2021 على التحقق من جوازات سفرهم، اعتبارًا من 1 يناير فصاعدًا، وسيحتاج المسافرون البريطانيون إلى تغيير جوازات سفرهم إذا بقيت مدة 6 أشهر على انتهاء صلاحيته، إذ يجب أن يكون عمر الجوازات ليس أقل من 10 سنوات

وبدون تجديد جواز سفرهم، قد لا يتمكن من انقضت صلاحياتها من السفر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحالي، يحتاج المسافرون البريطانيون إلى الاتحاد الأوروبي فقط إلى أن تكون جوازات سفرهم صالحة للمدة المقترحة لإقامتهم.

ضوابط حدود

واعتبارًا من يوم رأس السنة الجديدة، قد يحتاج مواطنو المملكة المتحدة الذين يصلون إلى ضوابط حدود الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى إظهار تذكرة عودة أو متابعة، وإظهار أن لديهم ما يكفي من المال لإقامتهم ، واستخدام ممرات منفصلة عن مواطني الاتحاد الأوروبي عند الوقوف في طوابير.

ويحتاج أولئك الذين يخططون للبقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لمدة تزيد عن 90 يومًا إلى التقدم للحصول على تأشيرة أو تصريح.

ومع ذلك، أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تشجيع جميع السفر غير الضروري من وإلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر بسبب ظهور نوع جديد من COVID-19 تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة.

وبمجرد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتوقف القواعد التي تسمح بالسفر المجاني داخل الكتلة عن تطبيقها على البريطانيين.

ولن يتمكن مواطنو المملكة المتحدة من أخذ اللحوم أو الحليب أو المنتجات التي تحتوي عليها - باستثناء بعض الاستثناءات مثل حليب الأطفال المجفف - إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير.

الرعاية الصحية

وبالنسبة الحصول على الرعاية الصحية، تم حث البريطانيين الذين يخططون لرحلات في عام 2021 على الحصول على تأمين سفر مناسب - مع تغطية رعاية صحية - قبل التوجه إلى الخارج.

لكن بطاقة التأمين الصحي الأوروبية (EHIC) الخاصة بالبريطانيين ستظل نافذة المفعول إذا كنت مسافرًا إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي حتى انتهاء صلاحيتها.

ويمكن لأي شخص آخر - سواء بدون EHIC أو ببطاقة انتهت صلاحيتها - التقدم بطلب للحصول على بطاقة التأمين الصحي العالمي (GHIC) البريطانية الجديدة، والتي تحل محل مخطط EHIC في المملكة المتحدة.

ولن تغطي بطاقة التأمين الصحي العالمي دول GHICs ومعظم مراكز الصحة البيئية في المملكة المتحدة في النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو سويسرا.

لذلك يجب على أي شخص يسافر إلى سويسرا أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين الحصول على تأمين سفر مناسب مع تغطية رعاية صحية قبل السفر، والتي يجب أن تغطي أي شروط موجودة مسبقًا كانت مغطاة مسبقًا ببطاقة التأمين الصحي الأوروبية (EHIC).

ويمكن لبعض الأشخاص التقدم بطلب للحصول على بطاقة التأمين الصحي الأوروبية EHIC جديدة في المملكة المتحدة تمكنهم الاستمرار في استخدامها اعتبارًا من 1 يناير 2021 في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا.

أما الأشخاص الذين يمكنهم التقدم للحصول على البطاقة الجديدة هم:

- طلاب المملكة المتحدة الذين يدرسون في الاتحاد الأوروبي

- بعض المتقاعدين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي وأسرهم

- رعايا الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة

قيادة السيارات

وبالنسبة لقيادة السيارات في الاتحاد الأوروبي، فانه يتعين على الذين يرغبون في القيادة في الاتحاد الأوروبي والنرويج الحصول إلى تصريح قيادة دولي (IDP) اعتبارًا من 1 يناير.

ويمكن شراء هذا التصريح من مكتب البريد مقابل 5.50 جنيهات إسترليني وينطبق على أي شخص لديه رخصة قيادة ورقية أو رخصة صادرة في جبل طارق أو غيرنسي أو جيرسي أو جزيرة مان. ويُنصح بالتحقق من سفارة الدولة التي ستقود فيها عن تلك التفاصيل

ومع ذلك ، لن تحتاج إلى IDP للقيادة عند زيارة أيرلندا - طالما لديك رخصة قيادة من المملكة المتحدة. كما تم إبلاغ البريطانيين بأنهم يجب أن يحملوا "البطاقة الخضراء" - وهي دليل على التأمين على السيارات - عند أخذ سيارتهم الخاصة إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في أيرلندا، اعتبارًا من 1 يناير.

يمكن الحصول عليها من شركات التأمين حتى ستة أسابيع قبل السفر، وسيحتاج السائقون إلى عدة بطاقات خضراء في هذه الحالات:

لتأمين اسطول الشاحنات، بطاقة لكل مركبة

لجر مقطورة أو كرفان - واحد للمركبة القاطرة والآخر للمقطورة أو الكرفان

إذا كان لديهم أكثر من بوليصة واحدة تغطي مدة رحلتهم.

الحيوانات الأليفة

وبالنسبة لاصطحاب الحيوانات الأليفة إلى الخارج، فإنه اعتبارًا من 1 يناير، لن يتمكن البريطانيون من استخدام نظام جواز سفر الحيوانات الأليفة. بدلاً من ذلك، ستحتاج إلى شهادة صحة الحيوان (AHC) لأي حيوان أليف تريد اصطحابه إلى الاتحاد الأوروبي.

وهذا الإجراء مطلوب أيضًا لأخذ حيوان أليف إلى أيرلندا الشمالية (NI). ويتضمن الحصول على شهادة صحة الحيوان AHC الحصول على رقاقة إلكترونية للكلب أو القط أو النمس.

وبالنسبة لتطعيم الكلب أو القط أو النمس ضد داء الكلب؛ يجب الانتظار 21 يومًا بعد التطعيم الأولي قبل السفر وزيارة الطبيب البيطري للحصول على AHC لمدة لا تزيد عن 10 أيام قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وتنصح الحكومة بأن يسمح أصحاب الحيوانات الأليفة بشهر واحد على الأقل لترتيب كل هذا والتطعيمات ذات الصلة.

وسيظل أي شخص كان يحمل جواز سفر حيوانًا أليفًا في السابق بحاجة إلى AHC وسيحتاج إلى الحصول على دليل على تاريخ الشحن الدقيق للحيوان الأليف وتاريخ التطعيم عند محاولة الحصول عليه.

سيحتاج الحيوان الأليف إلى شهادة صحة الحيوان AHC جديد لكل رحلة إلى الاتحاد الأوروبي أو NI.

وهناك قيود أخرى على نقل أكثر من خمسة حيوانات أليفة أو إلى بعض البلدان التي لديها سيطرة على الدودة الشريطية.

الهاتف المحمول

اما بالنسبة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء وجود المواطن البريطاني في الاتحاد الأوروبي، فإنه اعتبارًا من 1 يناير، سينتهي ضمان التجوال المجاني للهاتف المحمول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

وتنصح الحكومة المسافرين إلى تلك البلدان بالتحقق من مشغل هواتفهم لمعرفة أي رسوم تجوال.

وقال بعض مشغلي شبكات الهاتف المحمول - Three و EE و O2 و Vodafone - إنهم ليس لديهم خطط حالية لتغيير سياسات التجوال عبر الهاتف المحمول الخاصة بهم العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة تشريعات لحماية البريطانيين من الرسوم غير المتوقعة اعتبارًا من 1 يناير، مع حد قدره 45 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا لرسوم استخدام بيانات الهاتف المحمول أثناء السفر.

وهذا يعني أنه لا يمكن للبريطانيين الاستمرار في استخدام خدمات البيانات المتنقلة أثناء التجوال ما لم يختاروا بنشاط مواصلة الإنفاق.

ويضمن التشريع أيضًا استمرار المستهلكين في تلقي التنبيهات عند استخدامهم للبيانات بنسبة 80٪ و100٪.

ويتعين على مشغلي الهاتف المحمول أيضًا التأكد من استمرارهم في إتاحة المعلومات لعملائهم في أيرلندا الشمالية حول كيفية تجنب التجوال غير المقصود في المناطق الحدودية اعتبارًا من 1 يناير.

وسيُطلب من المشغلين اتخاذ خطوات معقولة لحماية عملائهم من دفع رسوم التجوال للوصول إلى خدمات التجوال عن غير قصد.

الهجرة

وفي الأخير، في الشؤون المتعلقة بالهجرة، فإنه اعتبارًا من 1 يناير، سيدخل نظام الهجرة الجديد القائم على النقاط في المملكة المتحدة حيز التنفيذ.

وسيتم التعامل مع مواطني الاتحاد الأوروبي مثل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وسيتعين عليهم التقدم للحصول على تأشيرات للعيش أو العمل أو الدراسة في المملكة المتحدة.

وسيستمر المواطنون الأيرلنديون في دخول المملكة المتحدة والعيش فيها كما يفعلون الآن. ولن يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى تأشيرة لدخول المملكة المتحدة عند زيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون بالفعل في المملكة المتحدة، وكذلك من أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، إلى التقدم لمواصلة العيش في المملكة المتحدة بعد 31 ديسمبر بموجب مخطط الوضع المستقر.

