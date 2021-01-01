جدل بعد حرمان رجاء بني ملال من 250 مليون منحة المجلس الجماعي

علم “اليوم24″ أن فريق رجاء بني ملال حرم من من تلقي الدفعة الاولى من منحته المالية المخصصة لدعم النادي من طرف المجلس الجماعي.

وأوضح مصدر من داخل فريق عين أسردون، أن المجلس الجماعي ببني ملال حول المنحة المخصصة للفريق الملالي المقدرة في 250 مليون سنتيم إلى خانة الفائض في الميزانية ما تسبب في حرمان فريق الرجاء المحلي من المنحة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفريق كان يراهن على المنحة المقدمة من طرف المجلس لدعم عناصره في مرحلة الانتقالات الشتوية التي ستنتهي في 15 يناير الجاري وتسوية الأمور المالية العالقة مع عدد من اللاعبين .

من جهته، حمل رئيس المجلس الجماعي لبني ملال احمد بدرة، المسؤولية في تعطيل المنحة الى مسؤولي الفريق الملالي بعد ارتكاب خطأ في تسمية الفريق في الوثائق الرسمية بين “جمعية رجاء بني ملال ونادي رجاء بني ملال” ما تسبب في الحجز عن المنحة من طرف القابض.

يذكر أن الجمع العام السنوي لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم لموسم 2019/2020، أسفر عن انتخاب حسن العرباوي رئيسا جديدا للمكتب المسير لفريق رجاء بني ملال خلفا لمحمد عفيف، الذي كان قد قدم استقالته، وتشكلت لجنة مؤقتة للإشراف على تسيير الفريق، مطلع سنة2020.