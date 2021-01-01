الرصاص في أول أيام السنة الجديدة…إيقاف شخص روع مواطنين وهدد سلامتهم في الدار البيضاء

أشهرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، أسلحتها الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات.

وذكر بلاغ لولاية الأمن في مدينة الدار البيضاء، أن المشتبه فيه كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر نفسه، أن دورية للشرطة، كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة ويهدد المارة بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر موظفي الشرطة، لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.