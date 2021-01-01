ماريا ناديم تمثل المغرب في عمل عربي يجمع 17 فنانا

ودع فنانون عرب سنة 2020، بعمل غنائي مشترك، مثلت فيه الفنانة ماريا ناديم المغرب، بمشاركة عدد من المغنيين الشباب.

العمل الذي يحمل عنوان “الحياة”، يحمل في طياته دعوة للإيجابية في التعامل مع الواقع الذي فرضته الجائحة، أملا في تجاوزها في العام الجديد.

وجمعت شركة بلاتينوم ريكوردز، بالتعاون مع أنغامي، 17 فنانا من مختلف الجنسيات هم قصي خضر، ومحمد عساف، وحازم الشريف، ويعقوب شاهين، وحلا الترك، ويسرا سعوف، وأحمد جمال، وابراهيم مشولي، وانتوني توما، وحمزة هوساوي، وماريا نديم، ويمان الحاج، وإيمان عبدالغني، ومهند المرسومي، وحمدان البلوشي، ومهدي عياش، وجاد شويري.

وتحدى تصوير الكليب البعد الجغرافي بين النجوم، إذ ظهر كل فنان في مقطع فيديو من بلده، جمعها المخرج جاد الشويري في كليب “الحياة”.