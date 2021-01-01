وفاة الحجوجي الأمين العام لحزب القوات المواطنة والعثماني أول المعزين

توفي اليوم الجمعة، أول أيام العام الجديد، عبدالرحيم الحجوجي، الأمين العام لحزب القوات المواطنة.

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وكان رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أول المعزين في وفاة الحجوجي، وكتب على حسابه بتويتر “‏انتقل إلى عفو الله الرجل الوطني والصديق العزيز السيد عبدالرحيم الحجوجي، الأمين العام لحزب القوات المواطنة. وبمناسبة هذا المصاب الجلل، أتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرتيه الكبيرة والصغيرة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الحجوجي الذي توفي اليوم، كان رئيسا سابقا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.