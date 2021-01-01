باطمة : انتظروا مني شخصية جديدة في2021

وعدت الفنانة دنيا باطمة، جمهورها، بالقيام بتغيير يخص جانبها الشخصي خلال السنة الجديدة، بعدما كانت سنة 2020 سيئة عليها بسبب المشاكل القضائية.

وقالت باطمة مودعة العام المنصرم، ومستقبلة السنة الحديدة:”مرحبا 2021 سنة جديدة شخصية جديدة، قوة جديدة، صحبة جديدة، أعمال جديدة، فرحة جديدة، برستيج جديد”.

ولمحت باطمة في تدوينتها إلى تحضيرها خطة فنية مكثفة، قالت إنها ستحقق من خلالها لاكتساح فني جديد.

وعاشت باطمة سنة 2020، تفاصيل صعبة، حيث انطلقت محاكمتها في قضية “حمزة مون بيبي “، وأدانها الحكم الابتدائي ب 8 أشهر حبسا، في انتظار ما يقرره حكم استئنافية مراكش.