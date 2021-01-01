بريطانيا تنسحب رسميا من الاتحاد الأوروبي والمغرب يسعى لتحصين مصالحه بعد “البريكسيت”

خرجت المملكة المتحدة اليوم الخميس رسميا، من الاتحاد الأوروبي، بعد نصف قرن من الاندماج فيه وأربع سنوات ونصف السنة من مسلسل بريكسيت الطويل، وسط سعي المغرب لتحصين مصالحه بعد الانسحاب.

وقبل أسبوع من الانسحاب، أعلن المغرب وبريطانيا، لتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة التجارية بين البلدين اعتبارا من يناير الجاري.

وحسب بيان مشترك صدر عن حكومتي البلدين، قبل أسبوع، فإن الطرفين تبادلا في العاصمة المغربية الرباط، مذكرات شفهية بالتطبيق المؤقت للاتفاق الموقع في العاصمة البريطانية لندن، في أكتوبر 2019.

ويؤكد الاتفاق، وفق البيان، على ضمان استمرار التبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة اعتبارا من مطلع العام المقبل، بنفس الامتيازات المشمولة باتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن الاتفاق سيشكل “ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون، كما أن علاقات الاستثمار ستستمر في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها”.

وأكد البلدان، بحسب الإعلان، انخراطهما في مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون بينهما بهدف إقامة شراكة استراتيجية شاملة.