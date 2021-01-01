شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 902 إصابة بكورونا و 11 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة والبيئة العراقية أن مختبرات المستشفيات العراقية سجلت اليوم 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى 596 ألفا و193 حالة إصابة في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 ألفا و824 حالة وفاة.
وأوضح التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت اليوم 1976 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 539 ألفا و817 حالة شفاء في البلاد.
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