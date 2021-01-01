قائممقام القائم يعلن سقوط أبراج جديدة للكهرباء ويحمل القوات الأمنية المسؤولية

اعلن قائممقام قضاء القائم احمد الدليمي، الجمعة، سقوط خمسة أبراج جديدة للكهرباء بين حديثة والقضاء، فيما حمل القوات الأمنية المسؤولية بسبب عدم حمايتهم للخط الناقل للكهرباء.
وقال الدليمي في حديث لـ السومرية نسوز، ان "5 أبراج للكهرباء جديدة بين حديثة وقضاء القائم (360كم غرب الرمادي)، سقطت اليوم، بعمل تخريبي وليس عمل إرهابي". مبينا ان "عدد الأبراج المدمرة بلغت لغاية الان 19 برجا للكهرباء".
وحمل الدليمي، شرطة الكهرباء والقوات الأمنية "مسؤولية سقوط تلك الأبراج بسبب عدم حمايتهم للخط الناقل للكهرباء بين حديثة والقائم غربي الانبار".
وحمل الدليمي، شرطة الكهرباء والقوات الأمنية "مسؤولية سقوط تلك الأبراج بسبب عدم حمايتهم للخط الناقل للكهرباء بين حديثة والقائم غربي الانبار".
يذكر أن عدد من الأبراج ضمن الخط الناقل للكهرباء تعرضت خلال الأسابيع الماضية لعمليات تفجير وتدمير مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن قضاء القائم غربي الانبار.
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