الحب والسلام وكشف البلاء.. دعاء الطيب في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عام 2021، بدعاء جامع للإنسانية لرفع وباء كورونا المستجد (كوفيد-19),

وفي بيان للأزهر الشريف، اليوم الجمعة، دعا الإمام الطيب بالدعاءبأن يرفع الله البلاء والوباء، وأن يجنب العالم الحروب والصراعات، وأن ينشر الحب والود والاستقرار.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية.

وكتب شيخ الأزهر، في تدوينته؛ "عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار".

وبحسب آخر إحصائية رسمية، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا مليونا و825 ألفا و880 وفاة، حول العالم.

فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 59 مليونا و327 ألفا و26 متعافيا