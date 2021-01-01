مبعوث أمريكي خاص للتعاون العربي الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تعيين مبعوث خاص للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريح وزعته وزارة الخارجية الأمريكية وتلقته "الخليج 365 ": "يسرني أن أعلن عن تعييني آرييه لايتستون كمبعوث أمريكي خاص" لشؤون التعاون الاقتصادي.

وأوضح آرييه لايتستون يمثل بصفته مبعوثا خاصا المصالح الأمريكية ضمن تطوير العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان وكوسوفو والمغرب.

وأشار بومبيو إلى أن "تعيين السيد لايتستون كمبعوث خاص يسهم في سرعة وفعالية عملية التطبيع ويخلق زخما لاتفاقيات إبراهيم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنا واثق من أن ذلك سيشجع الدول الأخرى على الانضمام إلى الاتفاقيات هذه، وتعزيزها في وجه العوامل الخارجية التي تسعى إلى تقويضها".

وشغل الحاخام آرييه لايتستون منصب المستشار الخاص للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

ومؤخرا تم الإعلان عن التوجه لترؤس لايتستون لـ"صندوق إبراهيم" الاستثماري بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل إن الهدف من الصندوق هو "تشجيع مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه".

ولايتستون، 40 عاما، هو من المقربين من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعيش لايتستون حاليا بمدينة رعنانا في وسط إسرائيل.