شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى روس في انفجار قرب قاعدة بالرقة والان مع التفاصيل
يذكر أن هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرق سورية. وأفاد المرصد أن رجلين اثنين قاما بركن الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.
ووثق المرصد السوري عند منتصف ليل الخميس - الجمعة، انفجاراً ضرب منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي، الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية وتتواجد فيها قوات النظام والروس، ناجم عن انفجار بسيارة عند القاعدة الروسية هناك، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، عقب ذلك تبنى التفجير تنظيم حراس الدين الجهادي الذي ينشط شمال غرب سورية. وأكد أن القوات الروسية استقدمت أخيراً تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في منطقة تل السمن في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، شملت آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود.
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