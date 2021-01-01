شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تمنع دخول القادمين إليها من أمريكا اعتباراً من الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا – رويترز

قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الجمعة، إن الحكومة ستمنع دخول المسافرين الأجانب القادمين إليها من الولايات المتحدة اعتباراً من الثالث من يناير كانون الثاني، بعد اكتشاف السلالة الجديدة الأكثر انتشاراً من فيروس كورونا في فلوريدا.

وقال المتحدث هاري روكيه في بيان إن حظر السفر، الذي يمتد حتى 15 يناير كانون الثاني، يشمل أولئك الذين زاروا الولايات المتحدة خلال 14 يوماً قبل وصولهم إلى الفلبين.

ويوسع الإجراء قيود السفر التي أعلنتها مانيلا يوم الثلاثاء والتي شملت في البداية القادمين من 19 دولة ومنطقة ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل 29 ديسمبر كانون الأول.