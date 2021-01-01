شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تختتم عام الجائحة بمستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

ركود اقتصادي غير مسبوق شل أكبر اقتصادات العالم.. وإغلاق كامل تراقبه قوات الشرطة والأمن لأشهر، جمد كافة نواحي الحياة على الكرة الأرضية.. وعلى الرغم من إغلاق الأعمال وفقدان ملايين الوظائف، تعافت أسواق الأسهم العالمية من الصدمة غير المتوقعة، واستغلت شراء غير مسبوق للأصول من قبل البنوك المركزية، وتراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالوباء، وخطط التحفيز المليارية والتريليونية التي أطلقتها كافة دول العالم في محاولة للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي في شكل إيجابي عبر التعافي على شكل حرف (v)، لتختتم العام بمستويات قياسية أو مكاسب قوية ومذهلة، تماما كما بدأته بارتفاعات قياسية متتالية، لم يقطعها سوى تداعيات انتشار فيروس كورونا في شهر مارس/آذار، لتدخل بعدها المؤشرات في دائرة الجنون من الارتفاع الكبير إلى الانخفاض القاعي، ومع ذلك، تعافت الأسهم في وقت قياسي وشهدت ارتفاعًا هائلاً- حتى مع استمرار انتشار الوباء، وظهور سلالات جديدة منه أكثر انتشاراً وأشد فتكاً، لنكتشف في نهاية العام أن مؤشر «إم إس سي أي» للأسهم العالمية ارتفع بأكثر من 14% خلال العام العاصف، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه على الإطلاق.

بالنسبة لتوقعات 2021، يبشر بتوزيع لقاح كورونا على نطاق واسع، وإدارة جديدة للولايات المتحدة، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي ومعدلات الفائدة المنخفضة، كل هذه العوامل تدعم ارتفاع الأسهم العالمية في العام الجديد.

«وول ستريت» تواصل التحليق

«إس آند بي» +16.3%

«داو جونز» +7.2%

«ناسداك» +43.6%

أساهمت هذه الإجراءات في مكاسب قوية للأسهم الأمريكية بعد أن شهدت موجة بيعية خلال ذروة كورونا، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز» بنحو 70% منذ القاع المسجل في مارس/آذار، لينهي هذا العام بارتفاع سنوي قياسي بنحو 16.3% (بنهاية جلسة 31 ديسمبر)، وفصليا وصلت أرباحه إلى 11.1%، كما أنهى «داو جونز» العام الجاري بمكاسب 7.2%، وأرباح فصلية قدرها 10%، لكنه أعلى بنحو 67% من القاع المسجل هذا العام، بينما كان مؤشر «ناسداك» أول من استعاد مستوياته القياسية بعد صدمة الوباء، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي استفادت بشكل كبير من أوامر البقاء في المنزل خلال الجائحة، حيث ارتفع المؤشر التكنولوجي بأكثر من 93% منذ أدنى مستوى مسجل هذا العام، كما حقق مكاسب سنوية بنسبة 43.6%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2009، كما ارتفع بنسبة 13.7% في الربع الأخير.

وفي جلسة نهاية العام، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 196.92 نقطة، بما يعادل 0.65% إلى 30606.48 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 24.03 نقطة، أو 0.64%، إلى 3756.07 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 18.28 نقطة، أو 0.14%، إلى 12888.28 نقطة.

ويتوقع المحللون ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأمريكي بنسبة 14% بحلول نهاية عام 2021؛ حيث يشير استطلاع «سي إن بي سي» لعدد من المحللين أن الأسهم الأمريكية ستستمر في الارتفاع حتى عام 2021، مع صعود «ستاندرد آند بورز» بين 8 و 22% في العام المقبل من مستوياتها الحالية؛ حيث يقف عند 3700 نقطة.

الأسواق الأوروبية

«داكس» +3.5%

«ستوكس 600» -3.7%

«فايننشال تايمز» -1.5%

«كاك» الفرنسي -0.9%

الأسهم الإسبانية -14%

حقق مؤشر الأسهم الأوروبية «ستوكس 600» بنهاية 2020 مكاسب تقارب 50% منذ هبوطه الحاد خلال مارس/آذار، لكنها لم تكن كافية لينهي العام في النطاق الأخضر؛ حيث سجل خسائر سنوية بنحو 4%؛ حيث أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس الأول الخميس، منهية عام 2020 على تراجع؛ إذ تأثرت المعنويات في آخر جلسات التداول هذا العام بفعل تشديد القيود المرتبطة بفيروس كورونا في بريطانيا وزيادة رسوم جمركية أمريكية على بعض المنتجات الأوروبية، وكانت أحجام التداول ضئيلة وسط غياب الكثير من المتعاملين وإغلاق أغلب البورصات الأوروبية الرئيسية باستثناء لندن ومدريد وباريس.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نزولا قدره 3.7% في 2020، متخلفاً عن نظرائه في آسيا وفي وول ستريت الذين جرى التداول عليهم قرب مرتفعات غير مسبوقة؛ إذ ضغطت زيادة الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف من خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأسواق في القارة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المؤشر على بعد 7% فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق، مع ارتفاع الرهانات على تعاف أقوى في 2021 بدعم توقعات بمزيد من التحفيز وتوزيع لقاحات فيروس كورونا وإبرام اتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية جلسة آخر العام التي فيها جرى خفض ساعات التداول، هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 1.5% وتراجع المؤشر كاك 40 في باريس 0.9% ونزلت الأسهم الإسبانية 14%، وكان المؤشر داكس الألماني قد أنهى 2020 على ارتفاع 3.5%، ليكون غير بعيد عن أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوما بقوة الطلب على أسهم التكنولوجيا وتحسن توقعات النمو بالنسبة للصين الشريك التجاري الرئيسي.

ويرى المحللون في «سيتي جروب» أن مؤشر «ستوكس 600» سيرتفع بنسبة 4% العام المقبل.

الأسهم الآسيوية

نيكاي +16%

توبكس +4.8%

«شنجهاي» +11%

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً في آخر يوم تداول هذا العام، ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من ثلاثين عاماً الذي بلغه في الجلسة السابقة؛ حيث جنى المستثمرون الأرباح، لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي.

وانخفض نيكاي 0.45% إلى 27444.17 نقطة يوم الأربعاء الماضي بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 أغسطس/آب 1990، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1804.68 نقطة متراجعاً عن أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 الذي سجله أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للأداء السنوي، صعد نيكاي 16% مقارنة مع ارتفاع 18.2% في 2019؛ حيث استفاد من إجراءات البنك المركزي بتعزيز الحد الأقصى لسندات الشركات التي يقوم بشرائها بنحو ثلاثة أمثال إلى 20 تريليون ين (186 مليار دولار)، من أجل إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة وسط محاولات مكافحة تفشي كورونا، وارتفع المؤشر بنحو كما وارتفع المؤشر توبكس بنحو 4.8% في 2020 مقارنة مع ارتفاع يتجاوز 15.2% في العام السابق.

ويتوقع محللو سوق الأسهم في معهد «توكاي طوكيو» للأبحاث أن مؤشر «نيكاي» الياباني الذي أنهى 2020 عند مستوى 27444 نقطة سيصل إلى 30 ألف نقطة بحلول نهاية العام المقبل.

وفي بكين، سجل المؤشر الصيني المركب «شنجهاي» مكاسب سنوية بنحو 11%، بدعم إجراءات البنك المركزي الصيني والحكومة في الدولة التي ضربها الوباء أولاً.

