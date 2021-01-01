شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تسلم أول سيارة طراز «واي» مصنعة في الصين هذا الشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت تيسلا الجمعة إنها بدأت بيع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز واي المصنع في الصين وإنها ستسلمها إلى العملاء هذا الشهر، في الوقت الذي توسع فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

والصين مهمة للاستراتيجية العالمية لتيسلا. وتقدم بكين دعما سخيا للسيارات الكهربائية في ظل سعيها لخفض التلوث من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

وتوسع تيسلا مصنعها للسيارات في شنجهاي، حيث تصنع الطراز 3 من السيارات فئة السيدان. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت تصدير السيارات من طراز 3 إلى أوروبا.

كما تضيف الشركة قدرات تصنيع لشواحن السيارات الكهربائية في شنجهاي وتوسع مبيعاتها وشبكتها للخدمة في أنحاء العالم. وباعت ما يزيد عن 20 ألف سيارة في نوفمبر /تشرين الثاني.

ومن بين منافسي تيسلا في الصين فولكسفاجن وبي.إم.دبليو وكذلك شركات ناشئة محلية مثل نيو وإكس بنغ ولي أوتو التي تصنع جميعها سيارات كهربائية من الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات. (رويترز)

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