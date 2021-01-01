شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. دمشق تودع حاتم علي بـ «الدموع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيعت، الجمعة، جنازة المخرج الراحل حاتم علي من مستشفى "الشامي" في دمشق، وتمت الصلاة عليه في ساحة مسجد "الحسن" في منطقة أبو رمانة، وشهد الجنازة عدد كبير من النجوم وأفراد عائلته، وسط حزن شديد وبكاء على رحيله.

وشكل رحيل المخرج والممثل السوري حاتم علي، إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر لم يتجاوز الـ 58 عاماً، صدمة كبيرة لدى جمهوره ومتابعي أعماله الدرامية؛ وأثار أصداء واسعة في الأوساط الفنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي التي امتلأت بكلمات النعي والصور والمشاهد من أعماله الدرامية.



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