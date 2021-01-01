شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم يكوى الأتراك بنار الأسعار و14.4% زيادة فى ثمن السلع بتركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الغرف التجارية بإسطنبول عن ارتفاع معدلات التضخم السنوى، التى ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع فى المؤشرين التجزئة والجملة، بنسبتى 14.4% و18.18% على الترتيب.
وظل التضخم حول 12% فى معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% فى نوفمبر الماضى بعد تراجعت قيمة الليرة التى هبطت فى إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.
ووفقًا للتقرير الذى نشره "تركيا الآن" فقد ارتفع مؤشر البيع بسعر التجزئة بنسبة 1.36% خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر الذى يسبقه، كما ارتفع مؤشر البيع بأسعار الجملة بنسبة 2.05%، فيما وصلت الزيادة على أساس سنوى زيادة بنسبة 14.4% فى البيع بأسعار التجزئة و18.18% بأسعار الجملة.
وتكشف الأرقام عن ارتفاع أسعار التجزئة بنسب 3.02% فى السلع المنزلية، و2.2% فى المواد الغذائية، و1.27% فى الإسكان، و0.59% فى النقل والاتصالات، و0.38% فى النفقات الأخرى، و0.33% فى نفقات الصحة والعناية الشخصية، و3.23% بالنسبة للتعليم، و0.55% فى الملابس.
وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسى فى قيمة العملة، وصل لأكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبى بشدة.
وبالنسبة لأسعار الجملة، ارتفعت بنسب 6.31% فى المواد غير المصنعة، و2.56% فى المناجم، و1.93% فى المواد الغذائية، و0.44 %فى الوقود والطاقة، و0.40% فى مواد البناء. فيما انخفضت أسعار الجملة للمنتجات الكيماوية بنسبة 1.54%، ولم يلاحظ أى تغيير فى مجموعة النسيج.
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