شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعلن سداد اشتراك الأعضاء السنوى والعلاج إلكترونيا للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين أنه تماشيا مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وللحفاظ على صحة الصحفيين فقد تقرر تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية للزملاء والاشتراك بمشروع العلاج لمدة ثلاثة أيام على أن تستأنف بداية من يوم الثلاثاء، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن طريقة الاشتراك النهائية خلال ساعات من خلال خدمة فورى بجميع محافظات مصر وذلك حرصا على التباعد فى ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة فى هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالى لظروف تفشى فيروس كوفيد 19.

وأضاف محمد شبانه أنه تم التعاقد مع شركة فورى وفق قرار الاجتماع الأخير للمجلس وأنه سيقوم كل عضو بالنقابة بالسداد عن طريق فورى وبإمكانه الحصول ايضا على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك أو العلاج إلى منزله مقابل مبلغ رمزى، مشيرا إلى أنه لن يتم الاشتراك من خلال مبنى النقابة بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية أو السداد بخزينة النقابة نهائيا خلال الوقت الراهن وانه يناشد الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك وأنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وكذلك طريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء .

وأشار محمد شبانة إلى أن النقابة ستقدم فقط فى الفترة المقبلة الخدمات التقليدية كالقروض والاعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميا فقط وذلك من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقارى وتذاكر القطارات والسجل المدنى وغيرها خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميا، مضيفا أنه يجب على الزملاء الصحفيين اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خلال التواجد بمبنى النقابة لأجل صالحهم وللحفاظ عليهم .

وذكر محمد شبانه السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الالتزام حفاظا على صحة الزملاء الصحفيين، مؤكدا أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ العديد من الاجراءات لصالح الصحفيين فى مواجهة فيروس كورونا .