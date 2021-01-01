محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تكثيف حملات الرقابة على المخابز لمتابعة جودة ووزن الخبز المدعم على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.
قال المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إنه جاري تنفيذ حملات على مخابز المحافظة؛ للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز البلدي المدعم في ظل تطبيق قرار تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما.
وأضاف صلاح، أن المحافظة تضم 132 مخبزًا بلديًا لإنتاج الخبز البلدي المدعم وجميع الحملات بالمراكز المختلفة شددت على الالتزام بالوزن المحدد دون نقص.
كانت هذه تفاصيل خبر حملات تموينية للرقابة على المخابز في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.