123 ألف حالة.. ارتفاع عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن اجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى تقديمها في مخالفات البناء، ارتفع إلى

123 ألفًا و82 طلبًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح لمدة 3 أشهر تنتهى في 31 مارس 2021، طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة 30% من قيمة التصالح، إذا ماقام بالسداد خلال يناير المقبل، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، وتزيد إلى 40% إذا جرى السداد خلال شهر مارس.

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