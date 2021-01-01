محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دعم الحالات الأولى بالرعاية والمتعثرة عن دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء من خلال عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "التصالح حياة".
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه جرى سداد مبلغ جدية التصالح عن 21 حالة مستحقة بمركز باريس، كما تم دفع مبلغ جدية التصالح عن 5 حالات مستحقة بكل من مركزي الخارجة وبلاط.
وأكد المحافظ، استمرار المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة الخمسة في تلقى طلبات التصالح من المواطنين طبقا لقرارات مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتى نهاية مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة "التصالح حياة" تسدد رسوم مخالفات البناء لـ26 حالة في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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