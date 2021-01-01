تغييرات في 8 بنوك.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات ببداية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

عقدت البنوك اجتماعات مكثفة خلال أسبوع لحسم خفض الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد للأفراد ذات آجال 3 سنوات بعد قرار أكبر بنكين الأهلي ومصر المفاجئ بخفض الفائدة.

وكان بنك مصر والبنك الأهلي المصري فاجئوا عملائهم الخميس قبل الماضي بخفض الفائدة 1% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات لتسجل 11% بدلا من 12% سنويا يصرف العائد شهريا مع إيقاف الشهادة ذات العائد ربع السنوي التي تزيد 0.25 في المائة عن الأولى وذلك عقب قرار المركزي بتثبيت الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للعام الماضي 2020.

وبحسب مسؤولي البنوك الذين تحدثوا مع الخليج 365 قرر 8 بنوك خفض الفائدة على شهادات الادخار آجال 3 سنوات فيما قرر البعض الآخر مزيد من الدراسة قبل قرار خفضها حتى الإطلاع على تحركات كافة البنوك الكبرى.

والبنوك التي قررت خفض الفائدة هي الأهلي المصري، ومصر، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، وبنك المشرق البنك العقاري الذي قرر تثبيت الفائدة بحسب مسؤول هذه البنوك.

ويعرض الخليج 365 أسعار الفائدة في 8 بنوك بعد قرار حسمها وخفضها على الشهادات ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت.

1- البنك الأهلي المصري: يطرح الشهادة (البلاتينية) بسعر فائدة 11% سنويا للعائد الشهري.

2 - بنك مصر: يبيع شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويا لدورية العائد الشهري.

3 - البنك الزراعي المصري: يقدم شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويا ذات عائد شهري.

4 - بنك المشرق مصر: شهادة الادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة 11% يصرف شهريا.

5 - المصرف المتحد: يبيع شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع السنوي.

6 - البنك العقاري: يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا عائد ربع السنوي.

7 - بنك الاستثمار العربي: نسبة الفائدة 10.5% سنويا للعائد الشهري، و10.6% سنويا للعائد ربع السنوي.

8 - البنك المصري لتنمية الصادرات: نسبة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع السنوي.