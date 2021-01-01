توجيهات جديدة للتأمين الصحي بشأن عرض مرضى كورونا على الإدارة المركزية للجان الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أصدر الدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي بوزارة الصحة، تعليمات عاجلة بمنع عرض مرضى كورونا المستجد تماما أثناء مرضهم وفترة العلاج الأساسي للنظر في استحقاق الإجازة المرضية على كافة اللجان الطبية العامة والفرعية وإدارات اللجان والإدارة المركزية للجان الطبية إلا بعد تمام الشفاء بمضي 14 يوما من إثبات المرض في الحالات العادية (العزل المنزلي).
وتضمنت التعليمات منع عرض مرضى كورونا المستجد تماما أثناء مرضهم وفترة العلاج الأساسي للنظر في استحقاق الإجازة المرضية على كافة اللجان الطبية العامة والفرعية وإدارات اللجان والإدارة المركزية للجان الطبية إلا بعد الخروج من العزل بالمستشفى بالنسبة للحالات المتوسطة والشديدة.
ويكتفي أن يتم إبلاغ شؤون العاملين أو الموارد البشرية بجهة العمل بأي وسيلة اتصال (تليفون - تلغراف - فاكس - بريد إلكتروني معتمد - واتس آب)، بإصابة الموظف بالمرض سواء بشخصه أو من ينوب عنه.
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