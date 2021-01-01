أمير الكويت يبعث رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، برسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الأميري الكويتي -في بيان صحفي- إن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح أن مبعوث أمير الكويت إلى السعودية، وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، سلم الرسالة الخطية إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير.

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